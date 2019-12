LE NOVITÀ FISCALI / Marcia indietro sulle sanzioni per il Pos

(stockyimages - Fotolia)

Eliminato dal decreto fiscale l'articolo 23 che introduceva multe agli esercizi commerciali negozianti sprovvisti di Pos per i pagamenti con bancomat e carte di credito. Le modifiche approvate in commissione Finanze prevedono tra due anni un solo scontrino elettronico per i pagamenti con carta.