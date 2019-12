LE NOVITÀ FISCALI / Salta la tassa sui biliardini e proroga bandi Bingo

Biliardini e tutti gli apparecchi che non consentono di vincere denaro «di qualsiasi entità», non faranno scattare l'obbligo di iscrizione al Registro unico degli operatori del gioco pubblico. La proroga delle gare per scommesse e Bingo è introdotta per adeguare i bandi «alle più ampie misure preventive e di contrasto all'infiltrazione mafiosa».