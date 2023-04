Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Riapertura in grande stile per Gardaland, il parco a tema di Merlin Entertainments che inizia la stagione con 5 novità. Si tratta di Jumanji -The Labyrinth, del Nautilus live show nel Gardaland Theatre, la ricostruzione della Milano Moderna nell'area Miniland di Legoland Water Park, il film Mowgli's 4D Jungle Adventure nel cinema 4D per finire con il CoComelon Meet&Greet. Generalmente i parchi presentano una nuova attrazione a stagione. La quota maggiore di investimenti, oltre 20 milioni, è stata destinata a Jumanji -The Labyrinth, ideale prosecuzione della novità introdotta lo scorso anno.

Merlin punta a offrire una esperienza immersiva nelle ambientazioni della serie di film d'avventura fantasy di Sony Pictures con un percorso a piedi che prima trasporta nel mondo di Jumanji poi si sviluppa in un’avventura tra effetti speciali, labirinti, deviazioni improvvise, la ricostruzione di un angolo di giungla con oltre 2mila vere piante, effetti a sorpresa prima di arrivare al Tempio dell'Elefante, unica via di uscita che consente di riportare l'acqua nel regno di Jumanji.

Loading...

Le novità di Gardaland per la stagione 2023 Photogallery23 foto Visualizza

Quest'anno il Gardaland Theatre offre Nautilus, live show coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica, che vede il contributo delle giornalista Cesara Buonamici. Il pubblico, circondato da grandi oblò ed un imponente lucernaio, avranno la sensazione di essere nella sala di osservazione del leggendario vascello Nautilus del geniale Capitano Nemo, pronti a vivere l'incredibile esperienza di un'esplorazione sottomarina negli abissi oceanici. Punti di forza di Nautilus, saranno la partecipazione dello spettatore all'interno dello show oltre alla componente tecnologica che amplifica gli effetti a sorpresa e l'impatto emotivo degli spettatori.

Nell'area Miniland del Legoland Water Park è stata realizzata la fedele ricostruzione della Milano degli inizi del 21° secolo in scala 1:20 con il panorama urbano costruito con circa 400mila mattoncini Lego. Sono presenti la Torre Velasca, il Grattacielo Pirelli disegnato da Gio Ponti, la colorata Torre Arcobaleno,il Diamantone, il Bosco Verticale, Casa della Memoria e l'inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (PwC) e Torre Hadid. Non mancano la Torre UnipolSai e l'inconfondibile NH Hotel Fiera. Il tutto è popolato dai cittadini, turisti e lavoratori con il classico tram “Tipo 1928”.

«Con oltre 3 milioni di presenze nel Resort nel 2022 abbiamo raggiunto e superato i visitatori prima della pandemia - dice Sabrina De Carvalho, Amministratore delegato di Gardaland -. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie alla capacità di Gardaland di rinnovarsi: negli ultimi 3 anni abbiamo investito oltre 50 milioni di euro e collaborato con grandi player del mondo dell’entertainment come Lego (che nel 2019 ha acquistato per 6,6 miliardi di euro tutti i parchi di Merlin ndr) e Sony Pictures entertainments. Attualmente il 75% dei visitatori nel parco proviene da tutta Italia ma stanno tornando gradualmente anche i turisti stranieri con una predominanza di ospiti provenienti da Germania, Austria, Olanda e Svizzera cui si aggiungono gruppi organizzati provenienti soprattutto da Est Europa e Israele. Molto più alta l'incidenza degli stranieri sui tre hotel del Resort - continua l'ad - dove i turisti provenienti dall'estero superano il 40% con provenienza principalmente dai paesi di lingua tedesca, in linea con il trend dei visitatori del lago di Garda, seguiti da Israele e Francia».