Le novità di Ginevra / Alfa Romeo e il Tonale di serie

C'è grande attesa per il possibile debutto delle versione di serie del suv compatto Tonale, che peraltro era stato esposto in veste di concept alla rassegna svizzera dell'anno scorso: l'inizio di produzione è previsto per fine 2020. Il nuovo modello è da considerai la “spalla” ideale dello Stelvio che si è già affermato sul mercato. Staremo a vedere se il “vernissage” troverà conferma all'ipotesi dell'anteprima sul C-suv del Biscione come previsto del resto nel piano programmatico del Gruppo Fca.