Le novità di Ginevra / Aston Martin e la Vantage Roadster

A poco più di due anni dall'esordio del Coupé, il marchio di Gaydon “raddoppia” la gamma Vantage: in anteprima, al Salone di Ginevra di quest'anno, dovrebbe esserci il raddoppio della gamma Vantage con l'annunciata Roadster. Medesima impostazione meccanica con il V8 di 4.000 cc bi-turbo di origine Mercedes-AMG che sviluppa 510 cv di potenza e 685 Nm di coppia, con in più un aggiornamento alle sospensioni e, soprattutto, l'uso di una capote in tela multistrato che si apre e si chiude in soli 7 secondi.