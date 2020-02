Le novità di Ginevra / Bmw e la berlina elettrica i4

C'è grande attesa per la berlina di fascia medio-alta ad alimentazione 100% elettrica da 530 cv con fino a 600 km di autonomia siglata i4. Sarà in vendita solo nel 2021 ed allestita sulla base della piattaforma Clar-Cluster Architecture che porta in dote in particolare la tecnologia eDrive, caratterizzata da un programma di aggiornamenti hi-tech fra cui, come svelato per il suv iX3, l'accorpamento, in un unico powertrain, di motore EV, trasmissione ed elettronica di potenza in ordine di offrire una ampia modularità.