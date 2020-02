Le novità di Ginevra / Dacia prepara una EV accessibile

Il marchio romeno che fa capo al Gruppo Renault porterà a Ginevra una concept della sua prima auto a emissioni zero. Un modello avvolto completamente dal mistero e del quale non sono ancora stati rivelati nome o dettagli della carrozzeria, rimandando tutto a quando la kermesse aprirà i battenti. Il brand si limita a descrivere l'auto come “la citycar full electric più accessibile sul mercato” quasi a sottolineare come nonostante il cambio di motorizzazione Dacia offrirà sempre dei prezzi di listino particolarmente bassi.