Le novità di Ginevra / DS, debutta la nuova ammiraglia

DS è l'unico brand del Gruppo Psa che è presente al salone di Ginevra, ma esporrà in anteprima mondiale, oltre a una concept, la nuova DS 9, grande ammiraglia berlina-coupé a quattro porte che sarà prodotta in Cina sulla piattaforma Emp 2, la stessa della Peugeot 508. Sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in, proprio come la “cugina” Peugeot, e avrà una versione “45 Thp” ad alte prestazioni in grado di raggiungere i 236 kmh: 240 orari e 50 kmh in full electric, invece, per la versione ibrida E-Tense.