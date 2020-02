Le novità di Ginevra / Ferrari Roma

La casa del cavallino rampante approfitta del Salone di Ginevra 2020 per presentare al pubblico la nuova Ferrari Roma, bellissimo coupé a due posti con motore V8 centrale anteriore da 620 cv di potenza massima, un rapporto peso-potenza di 2,37 kg/cv, oltre ad una linea che si ispira a quella dei modelli degli anni Cinquanta e Sessanta a cui si aggiunge un dettaglio tecnico di tutto rispetto rappresentato dalla stessa trasmissione della SF90 stradale, sia pure adattato per il motore in posizione anteriore.