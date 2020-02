Le novità di Ginevra / Fiat 500 elettrica

Sul mercato arriverà nel secondo semestre 2020, e si presenterà all'esordio il prossimo 4 luglio la “data ufficiale” del suo compleanno: è l'attesa 500 elettrica “new gen” perché una 500 a zero emissioni c'è già stata, ma venduta esclusivamente negli Usa. La Fiat 500 EV 2020 allestita su una piattaforma studiata ad hoc per ospitarvi sistemi di architettura “silenziosi” e sarà prodotta a Mirafiori sarà affiancata dalle due “sorelline” di Fiat 500 Hybrid e Fiat Panda Hybrid in entrambi casi ad alimentazione mild-hybrid.