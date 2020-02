Le novità di Ginevra / Kia Sorento

A cambiare è lo stile, ma anche lo spazio interno oltre a offrire di nuove motorizzazioni elettrificare. L'anteprima è all'ormai imminente rassegna, mentre le vendite scatteranno in Italia nel corso del 2020. La Kia Sorento offrirà per la prima volta motorizzazioni elettrificate. Sviluppato su una nuova piattaforma, il suv del costruttore coreano innalza gli standard sia per spazio interno che offre, ma anche per la praticità che prevede, oltre che l'efficienza e la qualità delle versioni ad alimentazione elettrificata.