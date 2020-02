Le novità di Ginevra / Lexus UX 300e, il suv elettrico

Il brand di lusso del gruppo Toyota porta a Ginevra 2020 il nuovo suv elettrico UX 300e con batterie da 54 kWh e fino a 400 chilometri di autonomia. E' pronto da subito a sbarcare anche in Europa, un mercato emergente per le auto a batteria e lo farà già entro fine anno, prima ancora che sul mercato nazionale, visto che sarà in vendita in Giappone soltanto nel 2021. A cui Lexus aggiunge il concept ultratecnologico Lexus LF-30 Electrified e, in anteprima la elegantissima LC 500 Convertible.