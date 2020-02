Le novità di Ginevra / Mazda, debutta l’elettrica MX30

Poche, ma importanti in ottica di mercato, le novità Mazda a Ginevra. A cui sia aggiunge la rinnovata Mazda 2 che dopo essere stata presentata all'inizio dell'anno è già in vendita, mentre il suv coupé elettrico MX30 è una grande sfida per la Casa giapponese: con soli 35 kWh di batteria l'auto è molto più leggera ed economica delle concorrenti, ma l'autonomia si ferma a 200 km. Mazda, infatti, pensa ad una variante con motore Wankel che fa da range extender per delle percorrenze maggiori.