Le novità di Ginevra / Mercedes e le nuove E e GLA

Il brand della stella a tre punte, dovrebbe cogliere l'occasione per fare debuttare la nuova Classe E, presente anche nella variante AMG e soprattutto del nuovo GLA in versione più marcatamente crossover. Cinque le versioni disponibili in Italia, Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium, con un listino prezzi che parte da da 38.270 euro, per GLA 200 d Automatic in allestimento Executive. Tre, infine, le prime mondiali AMG. Si ampliano le plug-in hybrid offerte ai modelli della famiglia delle compatte.