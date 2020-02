Le novità di Ginevra / Le nuove Jeep ibride plug-in

Da parte del marchio-simbolo dell'offroad “made in USA”, si attendono le nuove declinazioni Renegade e Compass ibride ma con la spina di recentissimo esordio e già ordinabile nelle versioni First Edition.E poi il Gladiator che in Europa sarà offerto nella sola versione V6 3.000 cc EcoDiesel da 260 cv e 600 Nm con cambio automatico a 8 marce. Con il sistema di trazione integrale diverso in base all'allestimento: i modelli Sport e Overland col 4x4 Command-Trac, mentre il Rubicon, invece, adotta il 4x4 Rock-Trac.