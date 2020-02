Le novità di Ginevra / Pagani e la Hypercar Imola

Pagani espone a Ginevra la Hypercar Imola un'auto estrema da 827 CV che sarà prodotta in soli cinque esemplari, tutti già venduti: costa 5 milioni di euro più Iva. E' anche una vettura-laboratorio su cui sono state concepite, testate e sviluppate innovazioni importanti. Alcune di queste equipaggiano Roadster BC e saranno in dotazione anche sulle Pagani del futuro. “Il carattere aerodinamico di Pagani Imola - spiega Horacio Pagani, fondatore e responsabile del Designer della Pagani - è evidente in tutti i dettagli”.