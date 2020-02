Le novità di Ginevra / Renault e la Twingo ZE

Dal brand del Losanga, l'attesa del pubblico è rivolta all'anteprima della Renault Clio E-Tech la versione ibrida e del nuova crossover Captur nella variante elettrificata in quella plug-in. Sempre in tema di elettrificazione è prevista il debutto in anteprima mondiale della Twingo ZE come dire la versione ad alimentazione 100% elettrica. La nuova elettrica si affiancherà alla Zoe, ma non si sa quale sarà il divario di prezzo fra le due compatte di Renault.