Le novità di Ginevra / Rimac e la Hypercar C-Two

La casa automobilistica croata Rimac approfitta del salone di Ginevra per mostrare le prime hypercar elettriche C-Two di produzione che saranno in tempi brevi in consegna agli acquirenti che hanno speso un paio di milioni di dollari per comprarsi un autentico proiettile a batteria da 1.914 cv di potenza massima accreditata di una velocità massima di ben 412 chilometri orari. Soltanto una novità per il giovane brand automobilistico, quindi, ma di quelle che certamente si faranno guardare dai visitatori.