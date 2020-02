Le novità di Ginevra / Skoda festeggia i 125 anni

Per i 125 anni dalla sua fondazione, il marchio di Mlada Boleslav dichiara un ampliamento al proprio “new deal” in chiave elettrificata. E lo fa puntando sullo spirito sportivo che ne contraddistingue l'immagine: a Ginevra presenterà l'Ottavia RS iV ovvero la declinazione “RallyeSport” della quarta generazione della Octavia: è il primo modello “RS” con un sistema di alimentazione ibrido plug-in. Farà bella mostra di sè anche la nuova configurazione della Kamiq Scoutline declinata in una gamma di motori sia a benzina che turbodiesel e anche metano G-Tec con potenze comprese fra 90 cv e 150 cv.