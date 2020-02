Le novità di Ginevra / Smart finalmente soltanto EV

Presenza completamente elettrica per Smart. Le piccole cittadine Fortwo e Forfour adesso vengono prodotte soltanto in versione EV e l'auto show svizzero è il palcoscenico scelto dal brand per portare entrambi i modelli e chiudere ufficialmente con le motorizzazioni termiche. Il rinnovamento ha portato anche alcune novità estetiche così come un pacchetto più ampio di tecnologia. Quattro i livelli di allestimenti previsti. In più è possibile scegliere fra uno dei tre pacchetti di equipaggiamenti disponibili.