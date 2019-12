Le novità per gli insegnanti / Abilitazione scientifica nazionale

(Cultura / AGF)

Si modifica la riforma Gelmini del 2010 per quanto attiene alla durata dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché alla possibilità per le università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di soggetti già in servizio nella stessa università e di utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B. Nel dettaglio, aumenta (da 6) a 9 anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale