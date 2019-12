Le novità per gli insegnanti / Assunzioni Dsga

(ANSA)

Viene disciplinata una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (Dsga) degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di Dsga per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'a.s. 2011/2012, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico. Le disposizioni danno attuazione a quanto stabilito nell'intesa sottoscritta il 1° ottobre 2019 dal ministro dell'Istruzione con le organizzazioni sindacali