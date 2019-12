Le novità per gli insegnanti / Maxi sanatoria per i precari storici

(FOTOGRAMMA)

Entro l'anno si autorizza il Miur a bandire una procedura straordinaria per stabilizzare circa 24mila docenti precari, con alle spalle almeno tre anni di servizio in cattedra. La selezione è molto semplificata: uno scritto al pc, composto da quesiti a risposta multipla, che si supera con un punteggio minimo di 7/10. Dopo di che si forma una in ogni regione una graduatoria di vincitori, risultante dal punteggio dello scritto e dalla valutazione dei titoli. Durante il periodo di formazione iniziale e prova, si acquisiscono i 24 Cfu, a carico dello Stato. Poi si fa una lezione orale, che si supera anche qui con 7/10.