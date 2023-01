Le novità per i televisori Neo QLed 8K

La nuova gamma 2023 di TV Samsung Neo QLed si presenta nella doppia configurazione 8K e 4K, con l’ormai consolidata tecnologia Quantum a livello di pannello e di processore neurale e aggiunge un nuovo sistema di rimasterizzazione automatica (Auto HDR Remastering) che sfrutta le capacità di deep learning dell’intelligenza artificiale per analizzare ogni singola scena e applicare in tempo reale effetti Hdr a contenuti standard. Il risultato? Immagini ancora più vivide, brillanti e immersive. L’altra grande novità annunciata è in ambito connettività: gli utenti della piattaforma SmartThings di Samsung non dovranno più acquistare separatamente dongle o chiavette per connettersi, sincronizzare e controllare i dispositivi connessi di altri produttori grazie alla presenza di un modulo One-Chip per Zigbee e Matter Thread nativamente integrato nel televisore.

