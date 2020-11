Le novità della Manovra: dalla decontribuzione al Sud ai rimborsi cashback esentasse

(Zerbor - stock.adobe.com)

La manovra ha avuto lunedì 16 novembre in Consiglio dei ministri il via libera definitivo. La versione aggiornata della legge di Bilancio conferma i grandi capitoli di spesa (3 miliardi per l'assegno unico, 5 miliardi per il rifinanziamento della Cig Covid, 4 miliardi al fondo per i ristori delle attività più colpite dalla pandemia) ma contiene alcune importanti novità. Il testo (quasi 250 articoli) sarà trasmesso alla Camera dove in settimana verrà avviata la sessione di Bilancio.