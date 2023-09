Le novità del progetto Clover di TikTok per rendere i dati europei più sicuri

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lanciato nel marzo 2023 il Progetto Clover è un programma pensato da TikTok appositamente per rafforzare la protezione dei dati degli utenti europei. Da oltre due anni la società cinese è nel mirino delle autorità americane e dell’Uinione europea rispettivamente per questioni legate alla “sicurezza nazionale” e alla alla tutela dei dati personali degli utenti.

Cosa è il Progetto Clover?

Il Progetto Clover prevedeva due nuovi datacenter, in Irlanda e in Norvegia che si aggiungono a quello di Dublino, per creare «un’enclave europea autonoma” per i dati degli utenti di Regno Unito ed Europa, la nomina di una terza parte europea specializzata in materia di sicurezza dei dati. Come ha a più riprese rassicurato Theo Bertram, Vice President, Government Relations e Public Policy di TikTok in Europa: «I dati non sono conservati in Cina, il governo cinese non li ha mai chiesti».

Le novità



Oggi TikTok ha annuncitato alcuni aggiornamenti. Tra le principali novità l’archiviazione dei dati degli utenti europei e la scelta dell’azienda europea di sicurezza NCC Group per «garantire l'indipendenza delle verifiche sui nostri controlli e protezioni, monitorare i flussi di dati, effettuare audit indipendenti e segnalare eventuali incidenti». NCC Group sostanzialmente è chiamata anche a controllare il traffico dati in entrata e uscita per comprovare in modo indipendente che «solo i dipendenti autorizzati possano accedere a determinate tipologie di dati». Nel corso di un incontro online è stato confermato che proseguiranno gli investimenti in Europa, oltre al data center già operativo di Dublino, sono in fase di costruzione altri due data center in Norvegia e in Irlanda. Nei prossimi mesi TikTok e NCC Group si impegneranno inoltre a dialogare con le istituzioni in tutta Europa, per spiegare come questo sistema funzionerà nella pratica.