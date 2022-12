Le novità di Umiltà 36

A poca distanza dalla Fontana di Trevi, Umiltà 36 è un nuovo boutique hotel della catena Shedir Collection, aperto dopo tre anni di lavori con molte novità: per esempio, il Il Dandy Cafè – The Unexpected Place in Rome - uno spazio rilassante sotto due lucernari che ne consentono l'utilizzo in ogni stagione, e il Ristorante El Porteño Gourmet, di ispirazione argentina e gestito dagli ideatori di El Porteño di Milano. Aperto a settembre, offre 120 posti a sedere ed è aperto sette giorni su sette, sia a pranzo sia a cena

11/16 13/16 Menu