Le nuove aspiranti reginette delle flotte

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mercedes Classe E

L’ultima generazione di Classe E diventa un vero e proprio ufficio mobile su quattro ruote. Mostra uno stile più dinamico, con dimensioni praticamente uguali al passato, mentre a bordo diventa iper tecnologica a partire dallo schermo a tutta larghezza dell’Mbux Superscreen. Grazie alla presenza di app come Zoom, è possibile partecipare a conference call direttamente dalla vettura. Ampia l’offerta di motorizzazioni elettrificate, con le versioni plug-in in grado di percorrere oltre 100 km in elettrico. Più sofisticati i sistemi di assistenza alla guida, con l’introduzione dell’intelligent Parking Pilot in grado di parcheggiare l’auto da remoto.

Fiat 600e

Costruita nello stabilimento polacco di Tychy, la Fiat 600e elettrica nasce sulla stessa piattaforma multi-energia eCMP2 di origine PSA utilizzata anche dalla Jeep Avenger e lo fa con uno stile che unisce i tratti della 500 elettrica a quelli della più grande 500X. Spinta da un motore da 156 cavalli con network a 400 volt , accelera da 0 a 100 km/h in 9” e dichiara un’autonomia di oltre 400 chilometri garantiti dalla batteria da 54 kWh. Per quanto riguarda la ricarica, supporta corrente continua fino a 100 kW e fino a 11 kWh in alternata. Una curiosità: la 600 non sarà disponibile nella colorazione grigia, nonostante sia una delle tonalità preferite dal mercato NLT.

Loading...

Renault Espace

Da monovolume a suv. Derivata dalla Renault Austral, la sesta generazione dell’Espace dice addio al diesel e diventa full hybrid. Lunga 4,72 metri, è un Suv in grado di accogliere fino a sette persone e di garantire uno spazio da 581 a 1871litri . Tramite il grande schermo a bordo da 12 pollici si gestisce comodamente il sistema d’infotainment Open R-Link compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

La sola motorizzazione disponibile è il tre cilindri 1.2 full hybrid turbo benzina da 200 cavalli complessivi. Su strada convince grazie alle quattro sterzanti. Completa la dotazione di sistemi Adas per la guida autonomatizzata (livello 2).

Bmw iX1

Cresciuta rispetto al passato di ben 6 centimetri, arrivando ad una lunghezza complessiva di 4,50 metri, la X1 offre più spazio a bordo per diventare una alternativa a modelli di taglia più grande e lo fa anche in versione elettrica con la iX1. La plancia è dominata dal Curved Display, composto da schermi affiancati da 10,25 e da 10,1” con Operating System 8 dotato di connettività Android Auto e Apple CarPlay. La versione eDrive 20 con batteria da 64,7 kWh vede il singolo motore elettrico scaricare i 204 cavalli di potenza sulla sola trazione anteriore, a beneficio di un’autonomia in grado di arrivare fino a 475 chilometri.