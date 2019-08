Le nuove frontiere della crema solare: hi-tech ed ecosostenibile Alcune sostanze contenute nei solari danneggiano il mare e le specie viventi che lo abitano, come pesci e coralli. Ecco come si stanno muovendo le aziende di cosmetica per tutelare l’ambiente di Marika Gervasio

3' di lettura

Estate tempo di vacanze e di sole: ma bisogna fare attenzione a proteggersi dalle radiazioni. per questo vengono in soccorso le creme solari. Attenzione, però: bisogna sceglierle con accortezza perché possono contenere sostanze nocive alla salute umana. Ma anche a quella del mare e delle specie viventi che lo abitano, come pesci e coralli.

Tanto che le amministrazioni di alcune destinazioni turistiche si sono mosse a riguardo: Palau, arcipelago della Micronesia, ha deciso di vietare l’uso di solari contenenti sostanze nocive per il mare e i suoi abitanti a partire dal 2020 e il Governo delle Hawaii ha promesso di seguire l’esempio vietandoli dal 2021. Ma questa direzione è stata imboccata anche da altre realtà ad esempio ai Caraibi.

Tra gli ingredienti più nocivi per l’ambiente ci sono due filtri chimici come l’ossibenzone (segnato nell’Inci come Benzophenone-3) - che provoca lo sbiancamento sostenibile e riduce la produzione di uova in determinate specie marine - e l’ottilmetossicinnamato (nell’Inci Ethylhexyl Methoxycinnamate).

Secondo studi sul potenziale impatto negativo delle creme solari disperse nell’acqua ogni anno vengono rilasciate dalle 4 alle 6mila tonnellate di creme solari nelle aree delle barriere coralline tropicali e circa 14mila nei mari. Nelle successive 18/48 ore dal loro scioglimento in mare la maggior parte di queste formulazioni distrugge o danneggia alghe e particelle di corallo.



E le aziende di cosmetica si stanno adattando hanno formulato oli e creme solari ecosostenibili di nuova generazione che rispettano l'ambiente acquatico selezionando ingredienti biodegradabili, spesso naturali e biologici, con pack in cartone certificato Fsc.