Le nuove frontiere della criptoarte raccontate in un podcast

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Criptoarte, Nft e metaverso che sono diventati, nel giro di un anno e mezzo, parte integrante della nostra cultura. Queste nuove e sempre più popolari applicazioni della tecnologia blockchain suscitano curiosità e interesse tra addetti ai lavori e semplici cittadini che, come è stato per le criptovalute, si interrogano su opportunità e rischi di questa nuova frontiera. Come per tutte le novità dirompenti si crea inevitabilmente uno spartiacque tra chi crede che si tratti di una tecnologia rivoluzionaria e destinata a segnare l’economia dell’arte (e non solo) nel prossimo futuro. E chi è convinto sia solo una speculazione destinata a scoppiare come la più classica delle bolle.

Per capirci qualcosa in più Radio 24 ha realizzato una nuova serie podcast originale condotta da Clelia Patella dal titolo “Lo stato dell’arte - dentro al Metaverso” di Clelia Patella che è possibile ascoltare sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming. Il podcast, con cadenza settimanale, racconta le storie della nuova generazione di artisti che hanno puntato sulla nuova frontiera. Si parla di tecnologia blockchain, del nuovo ruolo dei collezionisti, di mostre innovative, in compagnia di ospiti italiani ed internazionali.

Loading...

Nel primo episodio, uscito lunedì 16 maggio, si parla di come Hackatao e Sotheby’s hanno cambiato il ruolo dei collezionisti che, grazie alla nuova tecnologia, non sono più figure solamente “passive” ma coautori a loro volta delle opere. Giulia Archetti (Business director di Sotheby's, partner del progetto Queens+Kings degli artisti Hackatao) racconta come il progetto Queens+Kings ha aperto a possibili scenari di interazione tra l'artista e il suo pubblico. L’appuntamento per le successive 9 puntate è lunedì.