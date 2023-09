Le nuove generazioni bevono vini freschi e versatili: ecco come cambiano i gusti

Per quanto riguarda il mercato asiatico – rappresentato principalmente da Cina e Giappone – riscontriamo due tendenze differenti, quasi opposte. Contrariamente a quanto si dia per scontato da chiacchiere di corridoio, la richiesta cinese è dominata da etichette “entry level” e il gusto corrisponde a quello che fu italiano intorno alla fine degli anni Novanta.Vini morbidi, con gradazione alcolica sostenuta e concentrati. Poi forte struttura e, possibilmente, sentori di legno in evidenza. Al tempo – con soluzione più sbrigativa che esauriente – li chiamavamo vini “mangia e bevi”, ma la sintesi funzionava.

Il Giappone fa un percorso a sé rispetto alla Cina, ma è un grande importatore di vino italiano. Anche qui registriamo le stesse tendenze gustative dell’Italia e del Nord America, quindi un mercato più evoluto, più colto che va a cercare vini freschi e versatili. Forse più autentici, aggiungo io, e qui la chiudo.





Loading...