Le nuove Mappe di Apple arrivano in Italia. Ora ti dicono anche quando devi scendere dal bus

«Mappe di Apple è il modo migliore per esplorare e navigare il mondo, il tutto proteggendo la tua privacy. E siamo entusiasti di offrire questa esperienza a un numero ancora maggiore di utenti con il lancio di oggi. - ha detto Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple - Abbiamo ricostruito le mappe da zero, con una migliore navigazione, dettagli più ricchi, informazioni più accurate per i luoghi, e funzionalità notevoli che solo Apple può offrire, tra cui “Guardati intorno”, “Indicazioni di Siri con linguaggio naturale” e altro ancora. Ora è più facile che mai per gli utenti in Italia trovare i luoghi che amano e raggiungere la destinazione in modo ancora più veloce e facile».

Altre funzioni di Mappe

Tra le altre funzioni integrate in questa nuova versione di Mappe, da segnalare le “Guide”, che forniscono una lista curata di luoghi in tutto il mondo dove mangiare, fare shopping e luoghi da esplorare; la lista è creata da una serie di fonti affidabili tra cui Louis Vuitton City Guides, Culture Trip e Lonely Planet. Le guide sono un ottimo modo per trovare destinazioni popolari, scoprire ristoranti ed esplorare nuove mete raccomandate da guide rispettate. Poi c'è “Flyover”, che offre un modo per vedere alcune delle principali aree metropolitane con viste 3D foto-realistiche e coinvolgenti.

Gli utenti possono spostare il loro dispositivo attraverso lo spazio per vedere una città dall’alto, o esplorare la città e i suoi luoghi simbolo in alta risoluzione facendo zoom, allargando per una panoramica, inclinando e ruotando.

Degne di nota anche le “mappe indoor” per aeroporti e centri commerciali permettono agli utenti di aprire semplicemente l’app Mappe e vedere a che piano si trovano, la posizione dei bagni e persino quali negozi e ristoranti sono aperti.