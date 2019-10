Le nuove primavere pacifiche e incerte del mondo arabo

In Libia, in Siria, in qualche modo anche in Yemen, la rivolta è presto degenerata in una cruenta guerra civile. Quasi avessero preso coscienza che una paziente, perseverante e pacifica protesta è il solo mezzo per soddisfare le loro rivendicazioni, consapevoli che una rivolta armata rischia invece di vanificarle, i protagonisti della nuova primavera hanno intrapreso una strada diversa rispetto al 2011: le loro manifestazione, finora, sono state decisamente meno violente ma molto più lunghe. È una sorta di estenuante braccio di ferro in cui i due sfidanti evitano iniziative drastiche: i regimi appaiono disposti a fare più concessioni.

LEGGI ANCHE / In Africa è di nuovo tempo di «primavere» (militari permettendo)

L'esempio più illuminante è l'Algeria in cui l'Esercito, accontentando le richieste dei manifestanti, ha spinto il presidente Bouteflika a rinunciare a candidarsi per la sesta volta . Al di là di quanto accaduto in Sudan ed in parte in Iraq, gli stessi regimi preferiscono non dare il via a sanguinose repressioni. Come invece era sempre accaduto nel 2011. Da parte loro i manifestanti hanno imparato a contenere la loro rabbia, a coltivare l'arte della pazienza. Le gioiose manifestazioni del Libano, i loro balli, i canti, sono l'ultimo esempio.

L’assordante silenzio dell'Occidente

Che accada in Nord Africa o nel lontano Iraq, vi è un'altra grande differenza rispetto al passato. Non si può non notarla. È il disinteresse mostrato dalle potenze regionali del Medio Oriente e l’apatia mal dissimulata da parte di quei Paesi occidentali che tanto si erano sbilanciate nel 2011. Al di là di qualche vana dichiarazione di sostegno, il silenzio di Parigi per quanto sta accadendo in Libano, ma anche in Algeria, perfino in Egitto (dove le aziende francesi, pubbliche e private, hanno grandi interessi) è davvero insolito.

È un silenzio quasi assordante. Sono silenziosi anche gli Stati Uniti, che nel 2011 avevano apertamente ritirato il sostegno al loro alleato arabo, il presidente Hosni Mubarak. Tacciono perfino la Turchia e il ricchissimo Qatar, che nel 2011 e negli anni seguenti si schierarono apertamente in Libia finanziando i movimenti islamici legati alla Fratellanza Musulmana. Doha oggi appare troppo impegnata ad affrontare le conseguenze dell'embargo decretato da Riad e dalle monarchie sunnite del Golfo nel giugno del 2017 per disperdere altre energie in manifestazioni prive di una connotazione islamica. Quanto alla Turchia, la nuova offensiva militare lanciata nel nord della Siria contro le milizie curde sembra lasciar poco spazio ad altre iniziative.