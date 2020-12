Le nuove reginette della notte

Hyundai - Tucson

a nuova Hyundai Tucson cambia a 360 gradi, partendo da un design inedito e da un ricco elenco di novità come motorizzazioni ibride plug-in e connettività di ultima generazione. Anche a bordo cambia tutto a partire dal grande schermo a centro plancia da 10.25”. Tutte le funzioni dell'Avn (Audio Video Navigation System) e del climatizzatore, sono gestibili tramite una console touchscreen. Sul fronte delle motorizzazioni arrivano tre diverse opzioni di motorizzazioni elettrificate e due a combustione interna, insieme a quattro diverse trasmissioni, L’offerta spazia dai sistemi mild-hybrid a 48V sia benzina che diesel alle versioni full-hybrid fino a quelle plug-in hybrid, a cui si aggiungono motorizzazioni benzina e diesel. La versione ibrida monta il nuovo propulsore Smartstream turbo benzina 1.6T-Gdi a iniezione diretta abbinato ad un motore elettrico da 44.2 kW con batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. La versione, a due o quattro ruote motrici, è la più potente disponibile grazie ai 230 cv.

Bmw - X3

Grande spazio a bordo, qualità premium, connettività e possibilità di viaggiare anche a zero emissioni. Sono le principali caratteristiche di Bmw X3 XDrive 20e, suv plug-in hybrid. Sotto al cofano batte il propulsore 4 cilindri 2.0 turbo benzina in abbinamento alla componente elettrica e alla trazione integrale. La potenza complessiva è di 252 cv , che può essere aumentata di 41 cv attraverso la funzione XtraBoost che permette uno scatto da 0-100 km/h in 6,5 secondi. La batteria agli ioni di litio è posizionata sotto il sedile posteriore: così il vano bagagli è uguale alle versioni con motore solo termico.

Tre modalità di guida: hybrid, electric e battery control. Viaggiando in modalità elettrica, la X3 XDrive 20e ha una autonomia di circa 50 chilometri e può raggiungere i 135 km/h di velocità massima.

Fiat - Tipo Cross

La Fiat Tipo si aggiorna e porto al debutto le versioni City Cross e Tipo Cross, entrambe abbinate alla sola carrozzeria cinque porte con un livello di dotazioni diverso. Gli elementi principali sono lo stile da crossover, l’assetto rialzato di quasi quattro centimetri, i pneumatici maggiorati, i paraurti, i passaruota con protezioni in materiale grezzo e in metallo, ma anche le barre sul tetto. Il restyling della media italiana ha portato diverse novità come i gruppi ottici Full Led che integrano le luci diurne sempre a Led nell’area superiore. Le novità proseguono all'interno con nuove sellerie, il volante sportivo più piccolo e il binomio rappresentato da uno schermo da 7 pollici per la strumentazione e da un altro a 10,25 pollici per l'infotaiment Uconnect 5.

Tra i motori diesel spicca il 1.6 litri da 130 cv ora con omologazione Euro 6D obbligatoria da inizio 2021.