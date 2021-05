Le nuove sfide geopolitiche della transizione verde e dei cambiamenti climatici

5' di lettura

Oggi la Ue è all’avanguardia per le politiche in materia di clima. Di recente legislatori e governi si sono accordati su una normativa europea, così da dare una forma legislativa al nostro obiettivo di neutralità climatica. Grazie alla strategia di crescita incarnata dal Green Deal e all’obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030, la Ue è sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Ma l’Europa non è sola. In tutto il mondo, man mano che i Paesi rafforzano i propri impegni in materia di decarbonizzazione, si sta formando una massa critica.

Le riunioni con John Kerry, inviato speciale degli Stati Uniti per il clima, hanno confermato che l’Ue e gli Stati Uniti sono tornati a lavorare fianco a fianco per mobilitare una coalizione internazionale attorno all’obiettivo di aumentare le ambizioni climatiche in vista del vertice delle Nazioni Unite sul clima (Cop26), in programma per il prossimo novembre a Glasgow.

Non c’è tempo da perdere. Cambiamenti climatici non controllati – con le devastanti siccità, carestie, inondazioni e delocalizzazioni di massa che ne conseguirebbero – alimenterebbero nuove ondate migratorie e aumenterebbero la frequenza e l’intensità dei conflitti su questioni quali l’approvvigionamento idrico, i terreni arabili e le risorse naturali. A chi lamenta gli ingenti investimenti necessari per affrontare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità ci limitiamo a rispondere che non agire ci costerebbe ben di più.

Se invece affronteremo la crisi climatica e la crisi della biodiversità ne trarremo tutti giovamento, grazie a posti di lavoro migliori, aria e acqua più pulite, un numero minore di pandemie e migliori condizioni di salute e benessere. Certo, come succede in occasione di una transizione di vasta portata, i cambiamenti in arrivo poteranno perturbazioni agli uni e svantaggi agli altri, creando tensioni tra Paesi e al loro interno. Mentre siamo impegnati ad accelerare la transizione da un’economia basata sugli idrocarburi a un’economia sostenibile basata sulle energie rinnovabili, non possiamo ignorare questi effetti geopolitici.

In particolare, questa transizione causerà spostamenti di forze e di equilibri di potere da coloro che controllano ed esportano combustibili fossili verso chi è all’avanguardia nella padronanza delle tecnologie verdi del futuro. L’eliminazione graduale degli idrocarburi migliorerà la posizione strategica della Ue, riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia. Nel 2019, l’87% del nostro petrolio e il 74% del nostro gas sono stati importati dall’estero al costo di 320 miliardi di euro.