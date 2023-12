Le nuove sfide del Tpl tra necessità di personale e rispetto dei criteri Esg

Ascolta la versione audio dell'articolo

Di trasporto pubblico locale si è sempre discusso molto, ma negli ultimi anni il dibattito in merito è cresciuto notevolmente nei contenuti, legato soprattutto alla crescente sensibilità verso i temi della sostenibilità che contraddistingue ormai tutti i settori. I criteri ESG (acronimo di Environment, Social e Governance) sono diventati concetti comuni, ma nel campo del trasporto si parla molto di “environment”, ovvero ambiente e tutto ciò che concerne i combustibili a zero emissioni, così come poco si parla della variabile “S” di social.

Eppure, nel trasporto pubblico, sono proprio le persone al centro di tutto: non solo chi giornalmente prende i mezzi per recarsi a scuola o al lavoro, ma anche chi nel TPL ci lavora.

Partendo da questo ultimo punto, la crisi che imperversa nel settore per la difficoltà di reperire autisti è ormai cosa nota. Non si tratta di un problema italiano, ma di un fenomeno di portata europea se non mondiale, e che ha coinvolto anche il settore del trasporto merci.

Il tema del personale rimane fondamentale: al momento attuale le aziende di TPL continuano a necessitare di autisti ed è fondamentale promuovere l’accesso alla professione. I recenti dati diffusi da ANAV riportano per il mercato italiano la mancanza di circa 8mila autisti. A soffrire maggiormente è il Nord Italia dove il 98% delle aziende ha grandi difficoltà nel reperire personale, mentre al Sud la mancanza di autisti si attesta a una media del 5%. A livello nazionale la carenza è del 9,1%, stiamo quindi parlando di un dato in costante aumento rispetto al 2021, una crescita che possiamo stimare intorno al 40%.

Per agevolare l’assunzione di nuovi autisti l’Associazione ha sottolineato la necessità di disporre di nuovi strumenti per attuare una reale parità̀ di genere: solo il 16 % dei conducenti è donna. Si tratta di una professione dove il 41% degli addetti sono over 55 e solo il 3% è sotto i 25 anni. I giovani rappresentano una possibilità preziosa per accelerare il processo di crescita nell’utilizzo di una mobilità sostenibile, condivisa, flessibile e accessibile: la loro capacità di visione è indubbio fattore di stimolo per implementare costantemente il livello di componente tecnologica e digitale in ogni aspetto del viaggio.