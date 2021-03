Le nuove Vie della Seta e il pluralismo culturale

La geografia economica fornisce una chiara illustrazione dell'importanza dei collegamenti infrastrutturali. Se l'attività economica è più redditizia quando viene svolta su larga scala, allora dagli ammodernamenti dei trasporti che rendono un territorio meglio connesso a molti altri nasce un polo di attrazione per gli investimenti e la crescita economica.

A tracciare le rotte degli scambi sono le imprese che si integrano globalmente. Queste hanno già disegnato una traiettoria geografica che da Parigi, Londra e il bacino della Ruhr prosegue verso New York e Chicago, il Texas e la California, per poi puntare in direzione del Pacifico lungo il corridoio Tokyo-Osaka. Da qui, nel corso degli ultimi due decenni, quella traiettoria si è estesa fino a toccare prima Singapore, Kuala Lumpur e Hong Kong, e poi Pechino, Shanghai, Bangalore, Mumbai e la regione del Golfo Persico con Dubai.

Ora la Cina si presenta come architetto di nuove rotte che si appresta ad aprire non solo per gli scambi di merci, prodotti e servizi, ma anche per rendere più abbondante il flusso di talenti. Lungo le Vie della Seta, le politiche governative intendono far correre dalla e verso la Cina progetti innovativi in sintonia con l'economia delle “5 R” (riciclo, riuso, riduzione, ripristino e ripensamento delle risorse naturali) per uno sviluppo sostenibile e diffuso. Con i progetti si muoveranno i nomadi della conoscenza. Scambi commerciali e flussi di talenti vanno sempre più a braccetto. Giovani cinesi e centro asiatici intravedono nelle emergenti opportunità di creare imprese nel business dello sviluppo sostenibile la strada maestra per la realizzazione delle loro aspirazioni professionali.

Visti multipli per destinazioni diverse incoraggerebbero le intraprese, anche turistiche, lungo quelle Vie che sono un terreno d'incontro tra il potere dei numeri e la forza dell'immaginazione, tra la precisione dell'uomo economico e l'imperfezione dell'uomo immaginativo. Nei negoziati con le autorità cinesi spetta a noi far prevalere un pluralismo anzitutto culturale da nutrire per avere successo lungo le nuove rotte marittime e terrestri.

piero.formica@gmail.com