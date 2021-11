Le Olimpiadi, i grandi progetti, il Pnrr: la diretta del convegno «Investire in Milano»

09:57 Al via «Investire in Milano»: operatori a confronto sul mercato in vista del 2026

A cinque anni all’inaugurazione dei Giochi Olimpici 2026, il convegno «Investire in Milano» si propone di analizzare e immaginare presente e futuro del mercato immobiliare della città lombarda, che ormai da tempo risulta essere capofila nella crescita del Paese sul fronte soprattutto del real estate. La giornata prende il via con l'introduzione del direttore del Sole24Ore Fabio Tamburini, a seguire l'intervista al sindaco Giuseppe Sala. Due i dibattiti, intervallati dalla relazione di Alessia Bezzecchi, Associate Professor of Practice Università Bocconi. Il primo sulla « metamorfosi di Milano: il post covid e il nuovo modo di abitare e ripensare gli uffici» con ospiti Giuseppe Amitrano, ceo di Gva Redilco & Sigest, Alexei Dal Pastro, amministratore delegato di Covivio Italia, Giampiero Schiavo di Castello Sgr e Roberto Nicosia, ceo di Colliers International. Nel corso della seconda tavola rotonda si analizzerà, insieme a Marco Grillo, ceo di Abitare In, e Cristian Trio, founder di Dyanema, l'effervescenza del mercato residenziale milanese che dopo lo stop registrato nei primi mesi in cui è esplosa la pandemia ha invece oggi ripreso a correre, con quotazioni al metro quadro in crescita sia per l'usato sia per il segmento del nuovo che ormai è arrivato a superare quasi sempre i 6mila euro al metro quadro.