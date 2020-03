Olimpiadi da spostare al 2021? Opzione «fattibile», ma Tokyo rassicura

Il governo giapponese: «I Giochi si faranno come previsto»

Un rinvio o uno slittamento delle Olimpiadi del 2020 a Tokyo è «inconcepibile», ha detto il ministro giapponese responsabile dei Giochi.

«Con gli atleti di punta nel mezzo della preparazione per questo evento che si verifica solo una volta ogni quattro anni, è inconcepibile una cancellazione o un ritardo. Un ritardo non è in esame», ha affermato di fronte a una commissione parlamentare, il ministro per le Olimpiadi, Seiko Hashimoto, un’ex atleta che ha partecipato a numerosi giochi estivi e invernali, chiarendo tuttavia che la decisione finale spetta al Comitato olimpico internazionale. La fine di maggio potrebbe rappresentare una tappa fondamentale per una decisione.

I danni per l’economia del Giappone

La possibile cancellazione delle Olimpiadi di Tokyo in seguito all’emergenza coronavirus costerebbe al Giappone una riduzione del Pil dell’1,4%: è la stima fatta dalla società di intermediazione Smbc Nikko Securities, in base a una previsione di una domanda per consumi durante i giochi di circa 5,7 miliardi di euro.

Il nuovo coronavirus ha infettato oltre 116mila persone e ucciso oltre 4mila persone in tutto il mondo da quando è emerso in Cina alla fine dell’anno scorso. Il Giappone ha riportato circa 1.300 casi, di cui circa 700 da una nave da crociera che è stata messa in quarantena vicino a Tokyo il mese scorso: martedì si è registrato il maggior numero di infezioni in un solo giorno, con 59 casi.

