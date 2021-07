Le ombre cinesi che hanno fermato il mini rally delle Borse

3' di lettura

Si è arrestata al quinto giorno la serie di sedute consecutive al rialzo per le Borse europee. L’evidente desiderio (o necessità) di portare a casa i guadagni realizzati finora si è unito ad altri elementi che creano una certa apprensione fra gli investitori, fra i quali un nuovo pesante tonfo dei listini asiatici, l’attesa per le trimestrali di alcuni «big tech» statunitensi e anche quella per la riunione della Federal Reserve. Il risultato è stato un passo indietro per gli indici del Vecchio Continente...