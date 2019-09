Le ombre di Renzi e Di Maio sul governo Conte

Ora sarà anche vero - come fanno notare i pentastellati - che Di Maio il segnale l’ha voluto mandare anzitutto al Pd, di cui Gualtieri fa parte cosi come il neo commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, ammonendo che sulle scelte di politica economica devono fare i conti con il M5s. Ma perché allora non concentrare la forza su Palazzo Chigi e Conte, come avveniva ai tempi del governo con la Lega? Probabilmente perché al di là delle dichiarazioni di lealtà e gratitudine (di cui in politica bisogna sempre diffidare perché più che altrove vale il proverbio “dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi proteggo io”), Di Maio ha bisogno di riconquistare dentro il Movimento e soprattutto tra gli elettori pentastellati la sua leadership, oggi offuscata proprio dalla grande popolarità del premier, secondo solo al Capo dello Stato. E che deve fronteggiare anche un’altra grana: la possibile scissione del Pd targata Renzi.





L’ex segretario dem non solo non smentisce ma manda a dire che sarebbe un’operazione finalizzata a rafforzare la maggioranza, consentendone l’allargamento a forze ed esponenti centristi, a partire da quei deputati e senatori di area Forza Italia che non vogliono finire fagocitati dal sovranismo salviniano. Renzi è astuto come pochi. E può essere che stia solo alzando l’asticella. Perché è indubbio che la rottura dei gruppi dem indebolirebbe Zingaretti anche se probabilmente verrebbe in parte attenuata dal “ritorno” degli ex scissionisti di Leu a partire dal ministro della Sanità Roberto Speranza. Ma anche per Renzi non è una partita priva di rischi. E il confronto che già si è aperto nel Pd sulla legge elettorale lo conferma. I renziani spingono per il ritorno a un proporzionale puro che gli garantirebbe di giocare autonomamente (stesso ragionamento che fa Berlusconi nei confronti della Lega) mentre Zingaretti e i padri nobili del Pd - da Prodi a Veltroni - non vogliono rinunciare al maggioritario, sia pure riveduto in vista della modifica costituzionale sul taglio dei parlamentari. Una partita destinata a durare e a logorare non solo il Pd.

Ecco perché le due ombre che oggi incombono sul secondo governo Conte sono proprio Di Maio e Renzi.