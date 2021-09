Le ombre della stagflazione sulla ripresa economica globale

Le ragioni di questa anomalia, pur in un contesto di sostenuta inflazione dei prezzi delle commodities per via dell'aumentata domanda globale, sono molteplici. Innanzitutto occorre riportare una considerazione tecnica importante: in passato il prezzo del gas sui mercati internazionali era automaticamente agganciato a quello del petrolio e una simile divergenza non poteva essere osservata per definizione.

Dal 2000 circa i mercati USA ed europei sono passati ad un meccanismo più efficiente di c.d. “gas-on-gas competition” che determina i prezzi sulla base dell'andamento di domanda e offerta di gas nel breve e brevissimo termine. Paradossalmente dove sono in vigore ancora oggi meccanismi di “oil indexation” (come nel Sud-Est asiatico), c'è stato un freno agli enormi rialzi dei prezzi sperimentati nelle ultime settimane sui mercati europei ed USA.

Un altro fattore strutturale che sta contribuendo all'escalation del prezzo del gas è l'effetto della crescita del costo delle quote di emissioni di CO2 (ne abbiamo parlato qui). Dato che bruciare gas rispetto ad altri combustibili fossili consente di emettere molta meno CO2 c'è un incentivo per l'industria a rimodulare i consumi favorendo l'utilizzo di gas. Poi c'è il fattore geo-politico (di peso rilevante): la quasi totalità delle esportazioni verso l'Europa arriva dalla Russia, che preme per l'approvazione definitiva del gasdotto North Stream che dovrebbe bypassare i confini ucraini; in attesa degli adempimenti burocratici, Mosca sta “incoraggiando” i governi europei attraverso una riduzione dei flussi di gas esportati, giustificandoli con un'aumentata domanda domestica.

D'altronde altri fattori contingenti stanno riducendo la disponibilità di gas per l'Unione Europea, rendendola estremamente vulnerabile: la concorrenza delle economie asiatiche sulle esportazioni di shale gas dagli USA ed il clima anomalo delle ultime stagioni, caratterizzate da velocità del vento molto basse, che hanno ridotto il contributo green alla generazione di energia elettrica.Insomma le circostanze hanno cospirato a creare il contesto ideale per una “tempesta perfetta” nel settore energetico mondiale ed in special modo europeo.

Un raddoppio del costo dell'energia elettrica sui mercati all'ingrosso (verosimile dato il trend attuale) implicherebbe per i consumatori europei un rialzo della bolletta energetica di 150 miliardi di € in un anno, che con effetti negativi a cascata sulle catene di distribuzione merci e sul tasso di inflazione.