Le onde anomale che i grandi della terra devono affrontare

Tuttavia, imparare a cavalcare un'onda di queste dimensioni in un paio di giorni è purtroppo assai difficile. Anche perché ci sono almeno altre quattro onde anomale da affrontare in un'ottica di assoluta emergenza.

La seconda onda e la prima anomala è la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, che non potrà che produrre nuove tensioni nei mesi a venire man mano che Donald Trump si addentrerà nell'ultimo anno di campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane del Novembre 2020. Non è da escludere che anche l'Unione Europea finirà per esserne ulteriormente coinvolta.

La stessa dinamica rende particolarmente preoccupante la terza onda e cioè la crisi dell'accordo sul nucleare con l'Iran, sostenuto dagli europei, ma avversato dagli americani. La recente vicenda della petroliera iraniana, bloccata a Gibilterra e poi rilasciata dal Regno Unito nonostante l'opposizione di Washington, potrebbe essere l'inizio di schermaglie più accese in un momento in cui Stati Uniti e Russia hanno gettato alle ortiche il loro accordo di non proliferazione delle armi atomiche mentre India e Pakistan brandiscono i loro arsenali nucleari.

La quarta onda è la più imprevedibile: la protesta ad Hong Kong, rispetto alla quale i leader dei G7 stanno cercando freneticamente di capire come porsi. In questo caso il G7 si trova di fronte ad un vero e proprio incubo diplomatico. Hong Kong appartiene alla Cina, ma gode di uno statuto amministrativo “speciale” in virtù del suo passato non troppo lontano di colonia britannica e, soprattutto, di centro finanziario e logistico di rilevanza globale. Non si conoscono le intenzioni del presidente cinese Xi Jinping, ma i paesi del G7 sentono di non poter urtare le sensibilità territoriali cinesi: una “normalizzazione” della Regione Amministrativa Speciale potrebbe avere conseguenze negative imponderabili non solo per l'economia del Sud-est asiatico.

La quinta ed ultima onda è quella della Brexit, per la quale oggi l'esito più probabile sembra essere un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza uno straccio d'accordo (“no deal”). Il che concretamente non vuol dire altro che caos generalizzato, per le imprese, per le famiglie e per i rapporti economici tra quattro dei sette paesi del G7.