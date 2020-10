Le opere archelogiche ritrovate negli Stati Uniti potranno rientrare in Italia Memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Italia per contrastare i traffici illeciti di materiale archeologico. Un passo importante per riportare in patria tutte le opere recuperate

WASHINGTON - L'Ambasciatore d'Italia Armando Varricchio e la Assistant Secretary for Educational and Cultural Affairs del Dipartimento di Stato, Marie Royce, hanno firmato giovedì 29 ottobre 2020 in Ambasciata il “Memorandum d'Intesa circa l'imposizione di limitazioni all'importazione di categorie di materiale archeologico dall'Italia”. ll Memorandum, insieme al precedente accordo in materia del 2001, offre la cornice giuridica che consentirà alle autorità italiane, in primis il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), e a quelle americane di continuare l'attività di contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico e culturale dall'Italia e di riportare in patria opere e reperti recuperati negli USA.

A seguito della firma sono stati presentati alcuni beni recuperati dal Federal Bureau of Investigations (FBI) e dalla Immigration and Customs Enforcement (ICE) nel corso di operazioni condotte in collaborazione con il Comando Carabinieri TPC. Tra i beni recuperati un busto risalente al I secolo a.c., trafugato da Villa Torlonia negli anni '80, due manoscritti risalenti al IX secolo e una moneta romana.

L'Ambasciatore Varricchio ha sottolineato che “la firma del Memorandum getta le basi per dare ulteriore impulso a quasi 20 anni di collaborazione con gli Stati Uniti con cui condividiamo la convinzione che sia indispensabile conservare il nostro patrimonio culturale per studiare e approfondire la nostra conoscenza del passato e costruire un futuro migliore”.

“Gli Stati Uniti e l'Italia hanno lavorato insieme per fermare il saccheggio e il traffico del patrimonio archeologico italiano dal 2001, quando hanno stipulato per la prima volta un accordo bilaterale in materia. L'accordo e' un modello di cooperazione per proteggere un patrimonio culturale inestimabile. La nostra cooperazione non solo salvaguarda i preziosi manufatti italiani, ma elimina anche le principali fonti di finanziamento per i terroristi e la criminalità organizzata transnazionale impegnati nel traffico illecito di beni culturali “, ha affermato Marie Royce, Assistant Secretary of State for Educational and Cultural Affairs.

“Il Memorandum appena firmato testimonia il nostro costante impegno sul fronte della protezione dell'eredita' artistico-culturale dei nostri Paesi - ha detto Calvin Shivers Assistente Direttore del FBI Criminal Investigative Division. “Si tratta - ha proseguito - di un monito nei confronti di coloro che cercano di truffare o depredare il mondo dell'arte. Che sappiano che tutta la forza di questa partnership internazionale sara' dispiegata per assicurare che venga fatta giustizia.”