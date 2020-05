Le opportunità economiche, sociali e sanitarie per la bicicletta nella Fase 2

Roma si prepara alla fase 2. Raggi: più biciclette e monopattini

13' di lettura

Il “cycling professor” della University of Amsterdam, Marco Te Brömmelstroet, uno dei massimi esperti olandesi in tema di mobilità urbana, riassume un concetto importante in una frase: «Le discussioni su come ridistribuire lo spazio stradale non dovrebbero riguardare le modalità di trasporto. Dovrebbero innanzitutto riguardare il tipo di città che vogliamo essere!». Chi di solito lo legge sa bene che nei Paesi Bassi hanno pianificato da decenni con attenzione una circolazione a favore della bicicletta per garantire un trasporto individuale (o familiare, ma anche di merci) autonomo, ecologico e sicuro, ma, soprattutto, una miglior qualità urbana e di vita dei cittadini.

Già, la bici. L'arma del dualismo fra Coppi e Bartali. Il ricordo che aveva Einstein del momento in cui inventò la teoria della relatività. L'oggetto che rende tutti più felici sin da bambini. Un mezzo di trasporto particolarmente adatto a pendolari, studenti o pensionati. Tuttavia è l’oggetto allo stesso tempo visto e vissuto come “ostacolo” da compulsivi automobilisti, stressati da condizioni di circolazione sempre più caotica e ingolfata, perennemente in guerra con inconsapevoli “accaniti sportivi” o “lentissimi turisti” che occupano la strada da essi percepita troppo spesso come proprietà ad uso esclusivo dei veicoli a motore. Due secoli di evoluzione dalla prima “draisina” hanno visto comunque la bicicletta perdurare nella vita dell'uomo in infinite forme e declinazioni, anche se a seconda della cultura e delle caratteristiche territoriali la sua considerazione varia moltissimo nell'immaginario pubblico a livello europeo ma pure all'interno delle stesse regioni geografiche o linguistiche.

Spesso questo avviene in modo del tutto indipendente da oggettive condizioni economiche o climatiche dei luoghi: il maggior successo dell'uso della bici come principale mezzo di spostamento urbano avviene nelle città nordiche, mediamente più ricche e istruite, certamente meno baciate dal sole, dove per altro non c'è alcuna ritrosia nel cavalcare le due ruote tutto l'anno, nemmeno nei frequenti periodi di piogge, venti e arie fredde, il contrario cioè di quanto si possa immaginare.

Eppure ora qualcosa sta cambiando, a causa del coronavirus, perché, quantomeno a livello internazionale, è stato accettato e compreso che la bicicletta, specialmente in ambito urbano, può esprimere con forza il suo valore immutato di mezzo di trasporto, capace di garantire anche un accettabile distanziamento sociale. La sua efficacia come parte della “ricetta di nuova mobilità” si misurerà però soprattutto laddove le amministrazioni sapranno fare un salto di qualità incisivo nelle politiche trasportistiche almeno a corto raggio, per esempio attraverso provvedimenti di urgenza che in linea di principio sono stati anche suggeriti da molteplici fonti autorevoli e da numerosi esempi virtuosi all’estero, molti dei quali già in atto o in imminente corso di completamento.

Come prima, peggio di prima o, per una volta, meglio di prima?

La petizione di cittadini #genovaciclabile che sta riscontrando un veloce e quasi inaspettato successo riassume semplicemente: «Nessun cittadino ambisce a rimettersi in coda ogni mattina e ogni sera, faticare a trovare un parcheggio, rischiare incidenti, schivare motorini e respirare smog. Genova è la citta italiana con il più alto tasso di mortalità per abitante per incidenti stradali dovuti al traffico (dati Istat). In più mai come oggi il tema ambientale sta diventando una responsabilità civile che abbiamo per noi stessi, per le generazioni successive e per la natura. Perché non cambiare?». Il refrain è quello già sentito ormai da diverse settimane, ma ora inizia a preoccupare sul serio perché ci si potrà muovere di più. Ma ovviamente non tutti potranno o vorranno usare il trasporto pubblico come prima della diffusione del virus: è lecito aspettarsi una diminuzione della capienza di treni e bus compresa fra il 50 e l'80%. Di conseguenza si teme un eccesso della quota parte automobilistica nella scelta di trasporto urbano.