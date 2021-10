Le opportunità di investimento tra le piccole medie aziende italiane

4' di lettura

Il segmento dei Pir ordinari e alternativi è vantaggioso sia per gli investitori sia per le aziende, perchè da un lato offrono una nuova opportunità per diversificare il portafoglio, dall’altro consentono alle realtà imprenditoriali del nostro Paese di poter portare a termine processi di sviluppo ed espansione del business. Individuare le società a piccola capitalizzazione non è certo semplice, almeno per il risparmiatore retailI, ma con l’aiuto di strumenti ad hoc e di professionisti del settore...