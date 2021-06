Le opportunità di investimento nell’alimentazione sostenibile

4' di lettura

L’alimentazione sostenibile è un tema di investimento che sta via via prendendo sempre più piede e dove il concetto di attenzione all’ambiente e alla sostenibilità in generale è ancora più evidente rispetto ad altri settori. Ci sono paesi più preparati di altri a cogliere questa sfida che ha un orizzonte di medio-lungo termine. Individuare le aziende che operano in questo campo, però, non è semplice: occorre conoscere bene il tema, soprattutto, individuare i molteplici sottosettori che caratterizzano...