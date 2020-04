Le ore (Irpinia, 1980)

Il viaggio da sposa lo facemmo alla Madonna di Pompei. Allora il Vesuvio ancora fumava. E quant'era bella la Beata Vergine del Rosario, piena di diamanti, di zaffìri e smeraldi.

Me li ricordo tutti i viaggi, il male che mi prendeva allo stomaco quando la strada curvava, l'odore della polvere, il rumore di pietrisco della carrareccia. Sempre col carrozzino andavamo.

I viaggi io non li facevo mai sola. Solo una volta mi misi in cammino, l'estate, appena finita la guerra. Li potevo regalare al santo del paese gli ori miei. Ma la grazia di riportarmi i figli me l'aveva fatta Mamma Schiavona, “che tutto concede e tutto perdona”. La iuta a Montevergine è dura. Ore di cammino, in mezzo alla pietra viva. Ma tutto è sacro e santo per chi sale in cima: lo scalzatoio, il tiglio e il sedile per posarsi, la scala che porta alla Vergine. Lei che ogni anima ascolta e a tutte porta la luce.

Finché mi tengo sveglia a ricordarmi le cose, qualcuno può essere che mi sente.

V.

Napoli, la prima volta, me la fece vedere a scuola la maestra in un libro: era una pittura fatta in una giornata chiara, col mare e il Vesuvio in fondo.