Le Pa possono escludere i pensionati per incarichi di consulenza Sentenza del 2 aprile nella causa “italiana” C-670/18 di Marina Castellaneta

Le amministrazioni pubbliche di uno Stato membro possono decidere di attribuire incarichi di consulenza escludendo persone in pensione. A patto, però, che l'obiettivo sia la tutela del mercato del lavoro e delle politiche di occupazione e che i mezzi per conseguire il risultato siano idonei e necessari.

È la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con la sentenza del 2 aprile nella causa “italiana” C-670/18, che rafforza la possibilità per le amministrazioni e per il legislatore nazionale di escludere determinati soggetti dall'attribuzione di incarichi, senza incorrere in una violazione della direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.



Al centro della vicenda, la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l'assegnazione di un incarico di studio e consulenza per il centro di riciclaggio comunale. Tra i requisiti, la laurea in medicina, un'esperienza dirigenziale e non essere in quiescenza. Un aspirante all'incarico aveva impugnato il bando dinanzi al Tar Sardegna perché riteneva che l'esclusione dovuta allo stato di quiescenza fosse una discriminazione indiretta in base all'età, contraria al diritto Ue.



Una posizione non condivisa dalla Corte di giustizia alla quale ha chiesto aiuto il Tribunale amministrativo.



Prima di tutto gli eurogiudici hanno accertato che l'esclusione da incarichi di consulenza per persone in pensione rientra nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78 che mira ad assicurare una protezione efficace contro le discriminazioni, incluse quelle basate sull'età. La direttiva, infatti, vieta ogni discriminazione diretta o indiretta, comprese le situazioni in cui una persona sia trattata meno favorevolmente di un'altra che si trovi in una situazione analoga.