Le pagelle della Ue sulla sostenibilità dei debiti sono rischiose

Una Commissione europea pavida che non guarda alla sostanza dei problemi. Questo credo sia il giudizio sintetico che si possa dare sulla proposta di modifica delle regole fiscali europee presentata dopo un parto abbastanza lungo. Manca, infatti, ogni riferimento al nodo centrale della debolezza europea e cioè all’assenza di una “capacità fiscale centrale” e, di conseguenza, della possibilità di una politica fiscale a livello europeo. La conseguenza di questa assenza emerge plasticamente da quel che è avvenuto nel corso della crisi pandemica e da ciò che sta avvenendo oggi con la crisi energetica. Nel corso della pandemia l’unica strada possibile per intervenire a sostegno delle economie bloccate è stata quella di ricorrere alla clausola di sospensione del Patto di stabilità e crescita. In sostanza si è concesso ai singoli Paesi di indebitarsi sul mercato senza limiti. Non c’era altra strada, perché non c’era alcuna possibilità di adottare, nell’immediato, un’azione di sostegno diretto da parte della Ue del tipo Next generation Eu, cioè una possibilità di indebitarsi a condizioni sostenibili tramite debito europeo o con garanzia europea. La conseguenza di questa inabilità ad agire con prontezza è stata che la sospensione delle regole del Psc è stata resa, nella sostanza, praticabile dai vari Paesi solo grazie all’intervento della Bce che ha finanziato la spesa pubblica europea. Perché di questo si è trattato al di là degli escamotage linguistici. In altri termini, la spesa pubblica resa necessaria dalla pandemia è stata finanziata dalla politica monetaria. Ciò non scandalizza affatto chi scrive, ma è chiaro che ciò dovrebbe far pensare i sostenitori dell’intangibilità dei trattati e del mandato vincolato della Bce.

Ma il vero tema è che l’aver delegato alla Bce l’intervento diretto di sostegno alla spesa pubblica dei singoli Stati ha determinato una dilatazione del suo bilancio, creato forse un eccesso di liquidità, e soprattutto generato il problema di come smaltire i titoli pubblici detenuti, al fine di tornare alla normalità.

La conseguenza di un impossibile coordinamento tra politica monetaria e fiscale è stata quindi l’aver creato un condizionamento della politica monetaria futura e il doversi inventare oggi meccanismi di ingegneria istituzionale per trasferire il debito pubblico detenuto dalla Bce in altri contenitori istituzionali, come proposto da vari studiosi.

Ma il vero tema è sempre lo stesso, quello della zoppia europea per la quale esiste una politica monetaria europea e non esiste una politica fiscale, cioè di bilancio, europea. Quel che sta accadendo oggi circa l’incapacità dell’Unione europea di adottare una manovra di bilancio a livello europeo per la stabilizzazione delle economie di tutti gli Stati di fronte allo shock energetico è un altro esempio. Si dirà che ciò dipende non dalla Commissione, ma dai vari governi che non si mettono d’accordo. Ciò è vero.

Ma se non si parte dalla questione centrale, cioè dal nodo centrale di separare ciò che si deve fare a livello europeo, in base a una visione complessiva dell’economia europea e delle sue interdipendenze, e ciò che deve essere fatto dagli stati nazionali, si torna ai soliti contorti meccanismi di controllo delle politiche fiscali dei singoli Stati, negoziando con ciascuno di essi una strategia di rientro dai debiti, che rimane l’unica sostanziale preoccupazione, cercando di renderla realistica e compatibile con la mutevole evoluzione del contesto economico nazionale e con la diversità delle situazioni sia economiche sia debitorie di ciascuno Stato.